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27 января 2018
12:20  27 января 2018 0

В России упростили использование маткапитала для детей-инвалидов

Земля, красивый домик, социальное пособие,бедность, ребенок в автомобиле, проститутки, шлюхи , материнский капитал, детские ноги, социальное пособие, материальные выплаты
Теперь не нужно каждый раз проходить медицинскую комиссиюФото: depositphotos.com © URA.RU

В России упростили использование материнского капитала для нужд детей-инвалидов. Постановление было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Раньше для приобретения товаров и услуг было необходимо иметь рекомендации, закрепленные в программе реабилитации ребенка. А данные рекомендации выдавала специальная медико-социальная экспертиза. Теперь изменения в программу реабилитации будут вноситься «на основании справки выданной медицинской организацией», говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Изменения были внесены в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Программу материнского капитала в России продлили до конца 2021 года. Ранее ее хотели приостановить в конце 2018 года.

Семен Гринберг
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