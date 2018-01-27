В России упростили использование маткапитала для детей-инвалидов

В России упростили использование материнского капитала для нужд детей-инвалидов. Постановление было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Раньше для приобретения товаров и услуг было необходимо иметь рекомендации, закрепленные в программе реабилитации ребенка. А данные рекомендации выдавала специальная медико-социальная экспертиза. Теперь изменения в программу реабилитации будут вноситься «на основании справки выданной медицинской организацией», говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Изменения были внесены в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Программу материнского капитала в России продлили до конца 2021 года. Ранее ее хотели приостановить в конце 2018 года.