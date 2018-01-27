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27 января 2018
26 января 2018
Главные новости Свердловской области
00:59  27 января 2018 0

«Я толкнул его в лицо!». Суд и прокуратура не дали помириться очкарику и спортсмену. ВИДЕО

Процесс по делу Владислава Рябухина. Екатеринбург, рябухин владислав, арутюнян саргис
Первый же день в суде по резонансному делу показал, кто лжет, а кто говорит правдуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге стартовал судебный процесс по делу «очкарик против южан»: худенький 22-летний Влад Рябухин рискует получить 8 лет тюрьмы за то, что дал сдачи оппоненту — почти 100-килограммовому Саргису Арутюняну. Итог первого дня суда неутешителен: адвокаты обеих сторон предприняли попытку решить дело миром, но суд и прокуратура не дали им этого сделать.

Прошедшее в пятницу, 26 января, заседание суда по делу Влада Рябухина было вторым по счету (первое, когда огласили обвинительное заключение, прошло еще перед Новым годом), но не по важности: суд допросил одного из главных героев истории — потерпевшего Саргиса Арутюняна. Перед его допросом адвокат Влада Сергей Колосовский заявил ходатайство о возвращении дела прокурору на доследование, указав на целый «прорех» и недостатков в деле — например, отсутствие необходимых медицинских документов и, главное, неверная квалификация: по многочисленных показаниям Сарго ударил первым, а значит со стороны подсудимого имела место необходимая оборона. Неожиданно это ходатайство поддержали сам Сарго и его адвокат Николай Колчанов.

Процесс по делу Владислава Рябухина. Екатеринбург
Женщина-прокурор, которая не одобрила отправку дела на доследование
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если бы прокуратура с ними согласилась, у сторон была бы возможность решить дело миром, урегулировав конфликт путем переговоров, однако женщина-прокурор заявила, что следствие сделало все правильно, и возразила против возвращения дела. Судье ничего не оставалось, как поддержать правоохранительные органы: в итоге неприятная для всех история, получившая резонанс, будет расследоваться в суде дальше.

Допрос потерпевшего стал настоящим спектаклем: Сарго Арутюнян как только не извивался, лишь бы не признавать, что он первым нанес удар. В результате родились самые настоящие мемы — такие, как «толкнул в лицо» и «рука соскользнула вверх». Но признание, что это был удар, из его уст все же прозвучало:

«Так как у нас большая разница в весе, для него это мог быть удар, для меня — толчок», — заявил Сарго, отвечая на вопрос прокурора.

По его заверениям, ни на какой вечеринке с девочками он не был, а встретился с друзьями на улице по пути в фитнесс-центр. Впрочем, на допросе первого же свидетеля — его друга Салама Фараджова эта версия разбилась: Салам признался, что встретил Сарго в квартире у девушки Насти (где находилась девушка Василиса, выручать которую и ехал Влад с другом Эдиком — ранее «URA.RU» публиковало ее интервью, в котором девушка рассказала, что оказалась практически «в заложниках» у завалившихся в квартиру Сарго и его друзей).

Процесс по делу Владислава Рябухина. Екатеринбург, колосовский сергей, колчанов николай
Адвокат Сарго Николай Колчанов (слева) и адвокат Влада Сергей Колосовский (справа)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На допросе Салама, кажется, уже всем стало ясно, что и Сарго, и его друзья откровенно лгут, пытаясь представить «100-килограммовую тушу» (как назвал сам себя Саргис) невинной овечкой. Судья Сергей Савинов, видя, как «юлят» потерпевший и свидетель на допросе, заставил Салама нарисовать схему, кто где стоял до начала драки. А признание о том, что у Сарго начался приступ эпилепсии и что Влад помогал ему справиться с ним, судье и прокурору пришлось вытягивать из свидетеля чуть ли не клещами.

После судебного заседания Сарго заявил, что вовсе не хочет наказывать своего врага Влада, а хочет лишь «справедливости» и «чтобы все было хорошо». Влад, комментируя «URA.RU» итоги первого дня, признался, что ему страшно: если суд подойдет к делу формально и не будет разбираться в деталях, парень запросто может получить тюремный срок на ровном месте. «Я знаю, что правда на моей стороне, — сказал он. — И я чувствую поддержку многих людей». Поддержать Рябухина пришли десятки человек (как его друзей, так и незнакомых ему людей).

По словам Влада, он также готов рассматривать варианты примирения. «Конечно, я хочу разойтись полюбовно и пожать руки, — заявил Влад. — Тема ненависти, которая сейчас разжигается в комментариях, мне абсолютно не нравится: я сам наполовину нерусский! Тема с примирением, мне кажется, нужна была бы нам обоим».

С ним согласен и его адвокат. «Важно, что национальный подтекст ушел из этой истории, — заявил „URA.RU“ Сергей Колосовский. — На самом деле просто компания Сарго и его друзей просто перепила и пошла разбираться с теми двумя парнями, которые приехали за девушкой. У такого явления, как „бык“, нет национальности. Но почему-то в одном месте они смелые, а в другом — нет».

Смотрите фоторепортаж с заседания по делу Влада Рябухина.

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Влад Рябухин… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Андрей Гусельников
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