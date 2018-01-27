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27 января 2018
09:06  27 января 2018 4

Россиянин четыре года не знал о собственных похоронах

Кладбище. Похороны.Архив. Челябинск., венок, траур
Живущий в США россиянин и не подозревал, что на родине его четыре года считают мертвымФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россиянин, проживающий в США, случайно узнал, что на родине считается мертвым уже четыре года. Фиктивные похороны мужчины организовал его отец, чтобы завладеть квартирой.

О том, что он «мертв», россиянин узнал, когда пришел в консульство РФ в Нью-Йорке, чтобы сделать документы о российском гражданстве для своего сына, передает muz4in.net. В ходе разбирательства выяснилось, что четыре года назад его отец, живущий в России с младшим сыном, заявил в полицию о пропаже старшего сына. Через некоторое время его вызвали на опознание найденного тела. Неизвестный, опознанный пенсионером, был похоронен под именем мужчины, живущего в США.

Как выяснилось, причиной для такого поступка стало желание пенсионера забрать себе квартиру, в которой был прописан и его старший сын, живущий в Штатах. Пенсионер посчитал, что старшему жилье в России уже не нужно, а младшему оно как раз понадобится. Примечательно, что старший сын несколько раз приезжал в Россию и общался с отцом и братом, не зная о собственных похоронах, передает РЕН-ТВ. Узнав обо всем, он снял с могилы свою фотографию. В отношении отца мужчины возбуждено дело по факту мошенничества.

Наталья Володина
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