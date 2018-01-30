Ямалец сконструировал «Ладарджини» и удивил горожан. ФОТО

По улицам Нового Уренгоя рассекает «Ладарджини». Легковушка-гибрид привлекает внимание жителей газовой столицы. Хозяина необычной машины часто просят улыбнуться в камеру фотоаппарата.
Создатель и владелец «Ладарждини» Айдар Бакиев говорит, что «прокачать» ВАЗ-2113 помогли бедность и мечта детства. «С детства хотел, чтобы в будущем моя машина выделялась из общей массы и ее двери открывались бы вверх. На покупку „Ламборджини“, конечно, не хватило денег, поэтому решил переделать свою первую машину», —пояснил Бакиев местному изданию «Красный Север».
Водитель гибрида рассказал, что для превращения «Лады» в «Ламборджини» он срезал старые дверные петли и приварил к переднему лонжерону ламповый механизм. Чтобы двери поднимались плавно, поставил три газлифта. Видеоуроки по переделке брал в интернете. Кроме того, Айдар затонировал все стекла.
Прохожие часто фотографируются на фоне необычной машины. А вот сотрудникам ГИБДД переделка не понравилась. Инспекторы ДПС попросили содрать тонировку, убрать стойки и поставить обычные двери. И выписали штраф в размере 500 рублей.