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30 января 2018
29 января 2018
28 января 2018
27 января 2018
12:44  30 января 2018 5

Ямалец сконструировал «Ладарджини» и удивил горожан. ФОТО

Хозяин ВАЗ мечтал о «Ламборджини»ФОТО: ks-yanao.ru

По улицам Нового Уренгоя рассекает «Ладарджини». Легковушка-гибрид привлекает внимание жителей газовой столицы. Хозяина необычной машины часто просят улыбнуться в камеру фотоаппарата.

Создатель и владелец «Ладарждини» Айдар Бакиев говорит, что «прокачать» ВАЗ-2113 помогли бедность и мечта детства. «С детства хотел, чтобы в будущем моя машина выделялась из общей массы и ее двери открывались бы вверх. На покупку „Ламборджини“, конечно, не хватило денег, поэтому решил переделать свою первую машину», —пояснил Бакиев местному изданию «Красный Север».

Водитель гибрида рассказал, что для превращения «Лады» в «Ламборджини» он срезал старые дверные петли и приварил к переднему лонжерону ламповый механизм. Чтобы двери поднимались плавно, поставил три газлифта. Видеоуроки по переделке брал в интернете. Кроме того, Айдар затонировал все стекла.

Прохожие часто фотографируются на фоне необычной машины. А вот сотрудникам ГИБДД переделка не понравилась. Инспекторы ДПС попросили содрать тонировку, убрать стойки и поставить обычные двери. И выписали штраф в размере 500 рублей.

Рита Теркина
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