17 августа 2025

Неизвестные подорвали взрывное устройство в сирийском Алеппо

По предварительным данным в результате взрыва погибших среди населения нет
По предварительным данным в результате взрыва погибших среди населения нет

В городе Алеппо на северо-западе Сирии прогремел взрыв возле пекарни в районе Эль-Майсар. Взрывное устройство активировал неизвестный человек.

«Неизвестный привел в действие взрывное устройство возле пекарни в районе Эль-Майсар», — передает ТАСС слова сирийского новостного агентства SANA. В результате взрыва неизвестный погиб,

По предварительной информации, среди мирных жителей пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личности погибшего

Взрыв в Алеппо произошел спустя сутки после аналогичного инцидента в Дамаске, где 16 августа в районе Маззе сработало самодельное взрывное устройство в припаркованной машине. Тогда звук взрыва был слышен в разных частях сирийской столицы, а официальные источники уточняли информацию о пострадавших.

