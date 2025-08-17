Названа причина, почему Путин сел в автомобиль Трампа

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп отправились из аэропорта Анкориджа на одном автомобиле неожиданно для всех. Такой сценарий не был предусмотрен заранее, сообщил источник, знакомый с организацией переговоров.
«Поездка президентов <...> на одной машине из аэропорта во время саммита в Анкоридже не планировалась, это был экспромт», — сообщил источник РИА «Новости». По словам собеседника агентства, первоначальный протокол встречи предусматривал, что оба лидера должны были воспользоваться отдельными автомобилями — Путин должен был уехать на лимузине Aurus, а Трамп — на Cadillac. Однако, как уточнил источник, церемония изменилась
Ранее главы России и США встретились на Аляске в крупнейшем городе штата — Анкоридже. Как выглядит город и где он находится — в материале URA.RU.
Оба лидера прибыли на переговоры почти одновременно — их самолеты приземлились с разницей в несколько минут. Путин и Трамп поприветствовали друг друга и вместе взошли на постамент для совместного фото, а не с разных сторон, как планировалось.
После Трамп пригласил Путина в свой бронированный автомобиль. Эксперты назвали необычным дипломатическим жестом, который поставил под сомнение изоляцию России на мировой арене, на Украине им восхитились. URA.RU собрало реакцию западных СМИ на встречу на Аляске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.