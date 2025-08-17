Над Смоленской АЭС уничтожен украинский беспилотник. Фото

Сотрудники ФСБ продолжают изучать обломки сбитого БПЛА
Сотрудники ФСБ продолжают изучать обломки сбитого БПЛА

Над территорией Смоленской атомной электростанции был уничтожен украинский беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России. По данным ведомства, попытка атаки на объект атомной энергетики была предотвращена.

«17 августа силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа (ударный БВС „Спис“ украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом, сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики», — сообщили в пресс-службе ФСБ. Ведомство также предоставило фотографию сбитого дрона.

ВСУ регулярно атакуют Смоленскую область. В ночь на 10 августа в регионе был сбит один украинский БПЛА. Пострадавших в результате атаки не было.

Дрон ВСУ был сбит над Смоленской АЭС
Дрон ВСУ был сбит над Смоленской АЭС
Фото:
Украинский БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы
Украинский БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы
Фото:

