Над территорией Смоленской атомной электростанции был уничтожен украинский беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России. По данным ведомства, попытка атаки на объект атомной энергетики была предотвращена.
«17 августа силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа (ударный БВС „Спис“ украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом, сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики», — сообщили в пресс-службе ФСБ. Ведомство также предоставило фотографию сбитого дрона.
ВСУ регулярно атакуют Смоленскую область. В ночь на 10 августа в регионе был сбит один украинский БПЛА. Пострадавших в результате атаки не было.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.