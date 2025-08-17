Уиткофф: Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Украины

Президент России Владимир Путин согласился предоставить Украине гарантии безопасности со стороны США в рамках возможного мирного соглашения. Об этом сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф.
«Нам удалось обойти это и договориться о том, что Соединенные Штаты могли бы предоставить защиту по типу статьи 5, и это был первый случай, когда мы услышали согласие русских на это», — заявил Уиткофф в эфире CNN. По его словам, согласно «статье 5», нападение на одного из участников блока НАТО будет рассматривать как нападение на всех членов организации.
Уиткофф также отметил, что Путин также согласился на законодательное закрепление обязательства России не входить на другие территории — ни на Украине, ни в других частях Европы в обмен на заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, российский лидер также настаивал на отказе Украины от контроля над регионом Донбасса. Вместе с тем, российская сторона требует сокращения вооруженных сил Украины, отказа от вступления в НАТО и закрепления нейтрального статуса страны.
15 августа на Аляске состоялись переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Встреча в формате «три на три» длилась 2 часа 45 минут; от России участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф. Главной темой переговоров стал украинский конфликт. Главные заявления сторон — в материале URA.RU.
