Трамп: в отношениях с Россией достигнут значительный прогресс

В Отношениях России и США достигнут значительный прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Большой прогресс по России», — написал Трамп в социальной сети Truth Social, комментируя встречу с Путиным, которая состоялась 15 августа на Аляске. В ходе этого саммита президенты договорились о гарантиях безопасности для Украины, отмечал спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Госсекретарь США Марк Рубио отмечал, что полноценный мирный договор по Украине был бы предпочтительнее для Штатов, чем временное прекращение огня.
