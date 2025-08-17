Трамп: в отношениях с Россией достигнут значительный прогресс

Трамп порадовался прогрессу в отношениях с Россией
В Отношениях России и США достигнут значительный прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Большой прогресс по России», — написал Трамп в социальной сети Truth Social, комментируя встречу с Путиным, которая состоялась 15 августа на Аляске. В ходе этого саммита президенты договорились о гарантиях безопасности для Украины, отмечал спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Госсекретарь США Марк Рубио отмечал, что полноценный мирный договор по Украине был бы предпочтительнее для Штатов, чем временное прекращение огня.

