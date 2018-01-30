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30 января 2018
29 января 2018
Главные новости Курганской области
16:15  30 января 2018 2

В зауральские деревни провели Wi-Fi, чтобы жители чувствовали себя «полноценными»

Пресс-центр на саммите Россия-ЕС, вай-фай зона, wi-fi
В 2018 году жители зауральской глубинки смогли бесплатно пользоваться интернетомФото: Александр Мамаев © URA.RU

В 19 населенных пунктах Курганской области появился беспроводной интернет. Бесплатный доступ ко Всемирной паутине получили более 7000 жителей деревень и поселков по итогам реализации федеральной программы устранения цифрового неравенства в 2017 году, сообщает региональный департамент промышленности, транспорта, энергетики и связи.

В каждом населенном пункте компания «Ростелеком» установила опору и смонтировала точку Wi-Fi доступа. В радиусе ста метров от точки, которая, располагается, как правило, в центре деревни или поселка, можно зайти в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с.

«Это очень важно, чтобы жители небольших поселений имели доступ в интернет, чтобы сельчане чувствовали себя полноценно в современном обществе. Наша область — одна из лидеров в реализации проекта устранения цифрового неравенства. На сегодняшний день доступ в глобальную сеть открылся для 52,5 тысяч жителей», — отметил директор департамента Александр Константинов.

Уточняется, что в 11 районах области работы по запуску точек доступа выполнены полностью — это Катайский, Куртамышский, Макушинский, Мокроусовский, Петуховский, Сафакулевский, Шатровский, Шумихинский, Юргамышский, Белозерский и Далматовский районы. В 2018 году работа по устранению цифрового неравенства в регионе продолжится.

Вера Чернышева
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