Минздрав РФ ускорит экспертизу по скандальному делу пермского «пьяного мальчика»

16:54 30 января 2018 0

Трагичная история гибели Алеши Шимко открыла общественности глаза на работу судмедэкспертов по всей стране Фото: кадр выпуска программы «Пусть говорят»

Нашумевшее уголовное дело о пермской автоаварии со странными выводами экспертов, о которой рассказало «URA.RU», привлекло внимание федеральных структур. В Минздраве РФ заявили о готовности ускорить проведение необходимых исследований.

Речь о ДТП, которое произошло еще летом 2014 года. Расследование аварии окрестили делом пермского «пьяного мальчика» из-за неоднозначных экспертиз. В аварии погиб 22-летний Евгений Скорняков, которого едва не признали виновником ДТП, хотя, по словам свидетелей, юноша находился на пассажирском сиденье.

Родственники погибшего Евгения Скорнякова сообщили «URA.RU», что получили письмо из центра судебно-медицинской экспертизы при Минздраве РФ. В нем указано, что именно в этом центре находятся материалы уголовного дела. Назначена комплексная комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

В письме также сказано, что экспертизы проводятся в порядке очередности. Однако в данном случае центр ускорит непосредственное начало исследований.

В октябре «URA.RU» подробно освещало историю этого ДТП. ВАЗ-2112 столкнулся с попутно двигавшимся грузовиком. Погибшего Евгения Скорнякова врачи скорой помощи обнаружили на переднем пассажирском сиденье. Находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения молодой соучредитель и директор компании, которая занимается лесозаготовкой и производством пиломатериалов, остался жив. При этом с разрешения следователя разбитый автомобиль и одежда предполагаемого водителя были уничтожены еще до возбуждения уголовного дела.

Долгое расследование этого уголовного дела заинтересовало и Алексея Пушкова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Свидетели по уголовному делу утверждают: за рулем сидел именно пьяный директор. Однако государственные эксперты заявили, что молодые люди при столкновении могли поменяться местами. Семья погибшего заказала альтернативную экспертизу: профессор Валерий Коротун проанализировал травмы погибшего и пострадавшего и пришел к однозначному выводу, что Скорняков не мог находиться на месте водителя. Если бы была доказана вина оставшегося в живых, то ему грозило бы до семи лет лишения свободы.

После ряда сюжетов об этой истории на федеральном ТВ Следственный комитет забрал это уголовное дело у полиции. А представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире НТВ сообщил, что в отношении следователя полиции приняты «меры дисциплинарного воздействия».

Ранее сенатор Алексей Пушков и депутаты Госдумы направляли в Генпрокуратуру и Следственный комитет материалы дела с просьбой провести объективное расследование.

О сомнительности экспертиз, проводимых в рамках расследования уголовных дел, весь прошлый год говорили на федеральном уровне. Поводом стала история гибели в Подмосковье шестилетнего мальчика Алеши Шимко. В крови ребенка эксперт «обнаружил» огромную дозу алкоголя, что противоречит здравому смыслу. Специалист настаивал на своей правоте, но теперь сам является фигурантом уголовного дела по факту халатности.