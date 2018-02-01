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01 февраля 2018
11:07  01 февраля 2018 5

Конгресс США потребовал от Трампа новых санкций после «кремлевского доклада»

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Конгрессменов разочаровало бездействие президентаФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Олигархи и политики в "кремлевском докладе" Минфина США
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Конгресс США разочарован отсутствием санкций после опубликования «кремлевского доклада». Ожидается, что в этой связи будут назначены специальные слушания.

«Сложно поверить, что никакие санкции не будут введены в результате законодательного акта. Президент (США Дональд Трамп — ред.), я считаю, полностью противоречит тому, что намеревался сделать конгресс», — заявил Кардин. «Мы разочарованы», — цитирует зампреда комитета сената по международным делам Бена Кардина РИА «Новости». По его словам, конгресс будет внимательно следить за ситуацией вокруг «кремлевского доклада» и «проводить слушания» по этому вопросу.

Новость по теме
Олигархи из «кремлевского списка» за день обеднели на миллиард долларов

Минфин США в ночь на 30 января опубликовал так называемый «кремлевский список», куда вошли почти все руководство России и крупные предприниматели — 210 человек. В их числе оказались олигархи и политики с Урала. Полпредство УрФО сделало ироничный прогноз о влиянии «кремлевского доклада» США на российскую политическую систему.

Отметим, что перечень не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент Владимир Путин назвал доклад «недружественным актом», который наносит вред отношениям России и США в целом. При этом российский глава пошутил, о том, что сам не попал в «кремлевский доклад». «Обидно, слушай!» — сыронизировал российский лидер.

Артем Косых
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