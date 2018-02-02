18:45 02 февраля 2018 2

Перевал Дятлова манит туристов каждый год, несмотря на сопровождающую его ауру Фото: Из личного архива Олега Бородина © URA.RU

2 февраля — день памяти уральских туристов-участников группы Игоря Дятлова, погибших в далеком 1959 году в горах Северного Урала. В ту роковую ночь что-то заставило девятерых туристов разрезать палатку и, бросив все свои вещи, устремиться вниз — к границе леса. Впоследствии их нашли в разных места: троих — на склоне горы, двоих — возле обгоревшего кедра, остальных откопали из-под снега спустя три месяца. Судмедэкспертиза установила, что все они скончались от переохлаждения, но у некоторых были травмы, объяснить которые следствие не смогло.

В попытке понять, что случилось тогда, на горе Холатчахль, исследователи обсуждают самые разные версии — от летающих шаров и действия потусторонней силы до испытаний военного оружия и убийства туристов зэками или коренными жителями севера Урала. Одна из гипотез, которая популярна в туристской среде — дятловцы виноваты сами: они совершили ряд туристических ошибок, которые и привели к катастрофе. Зимний (лыжный) туризм — один из самых экстремальных видов спортивного туризма, а опыт походов у советских туристов тогда, в 59-м, был не очень большим. Это был просто несчастный случай. В туристских кругах даже есть поговорка: когда обсуждают, стоит ли поставить лагерь на склоне горы, кто-то обязательно скажет: «Давайте не будем повторять подвиг дятловцев!».

Раз вы интересуетесь тайной гибели группы Дятлова, наверняка не раз задумывались о том, а что стали бы делать вы в похожей ситуации? Как вести себя зимой в лесу, в горах? Хватило бы вашего опыта, чтобы выжить в таких условиях? Попробуйте сделать это — хотя бы виртуально!