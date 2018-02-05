{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 февраля 2018
04 февраля 2018
03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Курганской области
13:34  05 февраля 2018 2

Мошенники запугивают курганцев несуществующими долгами за воду. ФОТО

Клипарт., счетчик воды
Липовые квитанции раскидывают по почтовым ящикамФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Кургана обнаружили в своих почтовых ящиках извещения о предварительной записи на поверку приборов учета воды, оформленные как квитанции об оплате. В АО «Водный союз» предупреждают, что под видом коммунальных служб могут действовать мошенники, которые навязывают горожанам услуги по завышенным расценкам.

В извещении на бланке «Единой городской службы по учету водоснабжения» указаны тарифы, которые не совпадают с действующими в Кургане тарифами. Также в квитанции два штрих-кода и QR-код. По телефону, указанному в квитанции, ответила оператор, которая предложила консультацию по поводу сроков поверки счетчиков. «Мы их не проверяем, это делает лаборатория», — отметила она.

«Первым делом посмотрите паспорт счетчика либо единую квитанцию. В ней отражены сроки поверки ваших счетчиков, — ранее объяснял исполняющий обязанности генерального директора АО „Водный союз“ Владимир Овсянников. — Возможно, необходимости производить поверку в ближайшее время нет».

Такие счета-квитанции появляются в почтовых ящиках жителей Кургана

В соответствии с законом, за сроками поверки счетчиков обязаны следить их владельцы. У специалиста, предлагающего свои услуги по поверке прибора на дому, должны быть все необходимые документы, разрешающие данный вид работ, в том числе аттестат, который получен в Федеральной службе по аккредитации. Если документов нет, стоит задуматься, не мошенник ли это. На территории Кургана на работы по проверке или замене счетчиков имеют право АО «Водный Союз» и «Энергосбыт» — филиал АО «ЭК «Восток». Они оказывают эти услуги бесплатно, за некоторыми исключениями, например, при самовольной замене приборов учета либо срыве пломбы.

Кроме того, если жилое помещение расположено в многоквартирном доме, управление которым осуществляется УК или ТСЖ, все работы по установке, замене, поверке приборов или снятию показаний показаний осуществляют представители эксплуатирующей организации.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров