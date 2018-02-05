Жители Кургана обнаружили в своих почтовых ящиках извещения о предварительной записи на поверку приборов учета воды, оформленные как квитанции об оплате. В АО «Водный союз» предупреждают, что под видом коммунальных служб могут действовать мошенники, которые навязывают горожанам услуги по завышенным расценкам.
В извещении на бланке «Единой городской службы по учету водоснабжения» указаны тарифы, которые не совпадают с действующими в Кургане тарифами. Также в квитанции два штрих-кода и QR-код. По телефону, указанному в квитанции, ответила оператор, которая предложила консультацию по поводу сроков поверки счетчиков. «Мы их не проверяем, это делает лаборатория», — отметила она.
«Первым делом посмотрите паспорт счетчика либо единую квитанцию. В ней отражены сроки поверки ваших счетчиков, — ранее объяснял исполняющий обязанности генерального директора АО „Водный союз“ Владимир Овсянников. — Возможно, необходимости производить поверку в ближайшее время нет».
В соответствии с законом, за сроками поверки счетчиков обязаны следить их владельцы. У специалиста, предлагающего свои услуги по поверке прибора на дому, должны быть все необходимые документы, разрешающие данный вид работ, в том числе аттестат, который получен в Федеральной службе по аккредитации. Если документов нет, стоит задуматься, не мошенник ли это. На территории Кургана на работы по проверке или замене счетчиков имеют право АО «Водный Союз» и «Энергосбыт» — филиал АО «ЭК «Восток». Они оказывают эти услуги бесплатно, за некоторыми исключениями, например, при самовольной замене приборов учета либо срыве пломбы.
Кроме того, если жилое помещение расположено в многоквартирном доме, управление которым осуществляется УК или ТСЖ, все работы по установке, замене, поверке приборов или снятию показаний показаний осуществляют представители эксплуатирующей организации.