Кобылкин привел чиновников Ямала к победе над топ-менеджерами из газовой столицы

01:58 06 февраля 2018 0

Команда губернатора выиграла сборную руководителей Нового Уренгоя у них дома Фото: Дворец спорта «Звездный»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин завершил двухдневное посещение газовой столицы России победой в волейбольном матче. 5 января команда главы региона выиграла у сборной топ-менеджеров компаний Нового Уренгоя 2:1 (по партиям 25:17, 17:25, 15:13).

Этим матчем завершился Арктический благотворительный турнир по волейболу, стартовавший 1 февраля во Дворце спорта «Звездный» Нового Уренгоя. В соревнованиях приняли участие команды местных газодобывающих дочек «Газпрома», «Роснефти», сборные окружного правительства и городских администраций Нового Уренгоя и Надыма, городского отделения партии «Единая Россия» и Союза молодых ученых и специалистов.

За команду губернатора играли его самый молодой заместитель Дмитрий Артюхов, председатель Счетной палаты ЯНАО Владимир Свидлов, председатель окружного ЗакСо Сергей Ямкин, главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин, главный ямальский ветеринар Андрей Листишенко, а также глава Шурышкарского района и замглавы Лабытнанги.

Костяк команды соперников составили руководители ООО «Газпром добыча Ямбург», но были в команде и чиновники. Например замглавы администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов и начальник департамента городского хозяйства Игорь Косухин. Заявленный в составе команды глава Надымского района Леонид Дяченко не смог принять участие в игре.

Около полумиллиона рублей для больных детей собрали только за счет взносов участников турнира Фото: ДС «Звездный»

Вступительные взносы команд для участия в турнире был перечислены на счет НКО «Благотворительный фонд поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа «ЯМИНЕ». Также в ДС «Звездный» на протяжении всего турнира стояли урны для сбора благотворительных взносов от зрителей. За эти дни было немало, ведь главным матчем стала встреча профессиональных команд участниц Чемпионата России 2018 — ямальского «Факела» и белгородского «Белогорья». «Факел», в составе которого играют трое прошлогодних чемпиона Европы, уступила идущим вторыми в турнирной таблице чемпионата команде из Белгорода. И пока идет третьей из 14 команд-участниц чемпионата.

Собранные на празднике волейбола деньги, как рассказал «URA.RU» директор фонда «Ямине» Дмитрий Фролов, пойдут на покупку детям Ямала технологического оборудования для прохождения курсов восстановления двигательной активности, а также оплаты этих курсов. Директор ямальского фонда помощи детям с патологиями в опорно-двигательном аппарате доволен и удивлен количеством собранных средств.

Следующие поездки губернатора по региону состоятся уже после его посещения Сочи для участия в финале общероссийского конкурса «Лидеры России», где он выступает в качестве наставника. В планах губернатора до выборов еще успеть поработать в Муравленко, Губкинском и Ноябрьске.