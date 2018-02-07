Ноябрьские полицейские при штурме квартиры застрелили собаку. ВИДЕО

Вечером 6 февраля, во время операции по захвату подозреваемого в совершении преступлений, связанных с организованной преступностью и бандитизмом, оперативным сотрудникам ОМВД по Ноябрьску пришлось брать штурмом его квартиру. В ходе операции полицейским пришлось застрелить собаку, которую хозяин натравил на них.
Информация об этом событии появилась на одном из ямальских телеграм-каналов «Мало Ямала». «К одному гражданину, который уже имел в своем активе две судимости по статьям, сопряженным с причинением страданий другим гражданам, в очередной раз пришли с обыском. Дело было вчера. Предъявите документы, то да се, сдайте валюту. На это бывалый ноябрянин не растерялся, а взял и спустил на лейтенанта собаку бойцовской породы. Что оставалось стражу порядка? Защищаться. Собака убита», — пишет пользователь соцсетей.
В группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети в ВК один из соседей по лестничной клетке описал события так: «Это наш сосед, живет этажом ниже, адрес 60 лет СССР, дом 50. Вчера к нему ломилась полиция, он двери им не открывал, когда выломали двери, хозяин начал натравливать на них собаку, слышно было, что его просили несколько раз убрать животное, потом было слышно два выстрела».
Следственный отдел по г. Ноябрьску СУ СК РФ по ЯНАО уже проводит поверку. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям полицейских и хозяина застреленной собаки, прокомментировали «URA.RU» в СУ СК РФ по ЯНАО.