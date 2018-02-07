В Кургане рекламный баннер запутал клиентов секс-шопов

Курганец не нашел на рекламируемом сайте любимый магазин
В Кургане антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу сайта интим-магазинов, размещенную на баннере, который висел в торговом центре «РИО». Выяснилось, что информация на нем вводит в заблуждение клиентов секс-шопов.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в октябре на баннер с надписью «Все секс-шопы Кургана на одном сайте…» пожаловался горожанин. Он рассказал, что не обнаружил на указанном в рекламе веб-ресурсе магазина, клиентом которого является.
Проанализировав сайт, антимонопольщики также признали, что реклама является недостоверной. Решается вопрос о привлечении хозяина баннера к административной ответственности.