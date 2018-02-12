На Ямале пьяный подросток угрожал ножом педагогу

12:30 12 февраля 2018 5

Подросток угрожал ножом педагогу интерната Фото: depositphotos.com © URA.RU

В школе-интернате поселка Белоярск (Приуральский район ЯНАО) один из учащихся в ночное время вел себя неадекватно и угрожал педагогу ножом. По словам очевидцев, подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Источники агентства сообщают, что дебошира удалось усмирить и инцидент обошелся без жертв.

Директор школы-интерната Илья Коноплев в разговоре с журналистом «URA.RU» заявил, что информация эта недостоверна и никаких подобных инцидентов в школе не было. Однако в пресс-службе окружного УМВД подтвердили, что инцидент на самом деле произошел. Сообщение о происшествии было зарегистрировано в дежурной части утром 9 февраля.

«В данный момент по этому сообщению проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение», — рассказали «URA.RU» в ямальском главке.

Это уже не первый случай, когда воспитанники школ-интернатов ведут себя агрессивно по отношению к педагогам. Ранее «URA.RU» рассказывало о компании подростков в школе-интернате поселка Гыда, которые избивали педагогов.

15 января произошла трагедия в пермской школе: два подростка напали на учеников младших классов и их учительницу. 17 января во время драки в школе деревни Смольной (Челябинская область) один девятиклассник ранил ножом другого. 19 января в Бурятии старшеклассник напал на учеников, а затем поджег помещение с помощью «коктейля Молотова».