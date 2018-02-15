Вахтовики из поселка Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе опубликовали в социальных сетях видео, на котором полярный медведь охотится за песцами прямо на окраине населенного пункта. Голодный белый медведь загнал одного зверя в бочку, а потом достал его оттуда и ушел с добычей в зубах в тундру.
Как мы уже писали ранее, песцы приходят в поселок в поисках еды, которую находят на мусорках. Иногда их подкармливают вахтовики.
Как ранее сообщали «URA.RU» в департаменте природно-ресурсного регулирования ЯНАО, Ямальский район — это традиционное место обитания песцов. «Они довольно часто встречаются людям и приходят только за одним — за пропитанием. Но кормить животных ни в коем случае нельзя», — рассказал начальник управления по охране и регулированию использования животного мира Олег Истрати.