12:09 16 февраля 2018 16

Сергей Алиев все ближе к осуществлению заветной мечты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ставший режиссером уральский боксер Сергей Алиев, прославившийся избиением манекена Алексея Учителя и вызвавший на дуэль его самого, не оставил попыток показать свою документальную ленту «Оболганный государь» (рабочее название «Ложь Матильды») в Госдуме. Алиев с помощниками уже назначил дату показа и собирает подписи депутатов под заявлением на имя председателя думской комиссии по культуре Станислава Говорухина.

«Прошу Вас рассмотреть возможность организовать в малом зале Государственной Думы в рамках «Парламентского киноклуба» демонстрацию фильма «Оболганный государь. Правда о последнем русском царе» в годовщину столетней трагедии России в февральской революции, 21 февраля 2018 года (или в другой удобный день» с последующей пресс-конференцией и дискуссией с депутатами Госдумы, историками, известными участниками фильма и представителями прессы, о переосмыслении исторических событий столетней давности в наши дни», — написал также Говорухину депутат-боксер Николай Валуев.

Николай Валуев поддержал боксера-режиссера Алиева Фото: предоставлено Антоном Еговцевым

Прославленный спортсмен не единственный, кто поддерживает Алиева в стремлении показать «Лжи Матильды» в федеральном парламенте. Как сообщил «URA.RU» помощник режиссера Антон Еговцев, начинание поддержали депутаты Виталий Милонов, Евгений Федоров и Шамсаил Саралиев, советник Сергея Миронова Наталья Малышева, народные артисты России Александр Михайлов и Борис Галкин, балерина Илзе Лиепа, чемпионы мира по ММА Алексей Олейник, Александр Волков и Михаил Заяц и самый сильный человек планеты Дмитрий Халаджи, а также скандально известный священник Всеволод Чаплин.

Одним из последних заявление подписал Дмитрий Анатольевич, правда, не Медведев, а депутат Госдумы от Севастополя Белик. Кстати, среди подписантов нет Натальи Поклонской.

Добиться показа «Лжи Матильды» в Госдуме Алиев пытается еще с прошлого года. При этом его документальный фильм уже демонстрировался на широком экране: премьерный показ прошел в Москве 6 декабря в кинотеатре «Октябрь», а в Крыму в конце 2017 его ленту на протяжении пяти (!) дней крутили на Первом Севастопольском телеканале. Есть у Алиева и желание, чтобы его фильм показало федеральное ТВ — он обращался к руководителю телеканала «Россия-1» Антону Златопольскому, однако предложение пока не принято.

Впрочем, заветной мечтой Алиева остается именно демонстрация «Оболганного государя» в Госдуме. «Надо понять, что показ такого фильма, да еще в канун столетия со дня убийства последнего русского царя встречает колоссальное сопротивление со стороны недоброжелателей. Но на моей стороне правда. А Бог не в силе, а в правде! — заявляет уральский боксер-режиссер. — Если фильм все-таки будет показан, то он переплюнет „Матильду“ Учителя, которую отказались показывать в стенах Думы в 2017 году».