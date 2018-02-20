{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 февраля 2018
Главные новости 
17:30  20 февраля 2018 20

Зюганов не поверил в недвижимость семьи Грудинина в стране НАТО. Как в миллиарды на счетах кандидата и обманутых им пайщиков

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, сотовый, телефон, смартфон, айфон, iphone, фото на телефон, гаджет, зюганов генадий, георгиевский зал
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал все обвинения в адрес своего кандидата «провокацией»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Главе КПРФ Геннадию Зюганову снова пришлось отвечать за зарубежную недвижимость семьи кандидата от партии Павла Грудинина. Во время пресс-конференции «Ответ провокациям» журналисты попросили прокомментировать Зюганова новость о том, что у сына Грудинина нашли недвижимость в Латвии.

Лидер КПРФ сначала категорично стал отрицать подлинность этой информации. «Это очередная провокация», — заявил он. Но после замечания журналиста «URA.RU», что ситуация с землей в Латвии может оказаться аналогичной с домом семьи Грудинина в Испании, когда партия сначала отрицала наличие зарубежной недвижимости, а после сам кандидат подтвердил этот факт, Зюганов обещал разобраться. «Я пережил 46 спецопераций, мне казалось, они остались в 90-х годах. Про Павла Николаевича придумали только две: одна — миллиарды, которых не существует, а вторая — пайщики, которых тоже не было в природе. Сейчас третью приготовили [недвижимость в Латвии]. Посмотрим и проверим», — заявил Зюганов.

На уточняющий вопрос агентства, нет ли в действиях кандидата и партии несогласованности и недостатка информированности, Зюганов дал отрицательный ответ: «Все действия кандидата и партии согласованы: юридическая служба разбирается». Он также добавил, что вопросы недвижимости Грудинина интересуют только журналистов: «Они не звучат ни в одном из трудовых коллективов, с которыми встречается кандидат. Люди интересуются программой кандидата, его реальными возможностями поправить свое положение».

Ранее Life сообщил, что сын Грудинина со своей супругой якобы владеют двумя особняками в Латвии. При этом СМИ утверждают, что у семьи сына Грудинина есть латышский вид на жительство. С этим документом можно учиться и работать в стране, а также свободно перемещаться в зоне ЕС. Спустя 10 лет владельцы недвижимости могут претендовать на латвийское гражданство. Фактически это означает, что у западных спецслужб есть возможность давления на кандидата в президенты России.

Если информация о виде на жительстве в Латвии подтвердится, то это лишь продолжит отток левого и патриотического электората от Грудинина, отмечает эксперт ЭИСИ Екатерина Соколова. «Откол электората уже заметен. Социология говорит, что у общества есть запрос на справедливость, что есть запрос на левые идеи, но этот потенциал не используется Грудининым. Он уже отсек значительную часть либералов и коммунистов неподготовленными действиями, например, своим интервью Дудю». В то же время новый скандал снова ставит Зюганова в оправдательную позицию, отмечает эксперт. Это стало последствием того, что партия выдвинула абсолютно неподготовленного кандидата. «Все риски с зарубежными счетами и недвижимостью должны были быть просчитаны до старта кампании», — поясняет Соколова.

Отметим, что закон не запрещает кандидату в президенты России иметь имущество за рубежом. Вся информация о его имуществе должна быть представлена в ЦИК. При этом, норма не обязывает декларировать недвижимость супруги кандидата, его детей и родственников.

Выборы пройдут 18 марта. Кроме Грудинина в них примут участие Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров