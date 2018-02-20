17:30 20 февраля 2018 20

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал все обвинения в адрес своего кандидата «провокацией» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главе КПРФ Геннадию Зюганову снова пришлось отвечать за зарубежную недвижимость семьи кандидата от партии Павла Грудинина. Во время пресс-конференции «Ответ провокациям» журналисты попросили прокомментировать Зюганова новость о том, что у сына Грудинина нашли недвижимость в Латвии.

Лидер КПРФ сначала категорично стал отрицать подлинность этой информации. «Это очередная провокация», — заявил он. Но после замечания журналиста «URA.RU», что ситуация с землей в Латвии может оказаться аналогичной с домом семьи Грудинина в Испании, когда партия сначала отрицала наличие зарубежной недвижимости, а после сам кандидат подтвердил этот факт, Зюганов обещал разобраться. «Я пережил 46 спецопераций, мне казалось, они остались в 90-х годах. Про Павла Николаевича придумали только две: одна — миллиарды, которых не существует, а вторая — пайщики, которых тоже не было в природе. Сейчас третью приготовили [недвижимость в Латвии]. Посмотрим и проверим», — заявил Зюганов.

На уточняющий вопрос агентства, нет ли в действиях кандидата и партии несогласованности и недостатка информированности, Зюганов дал отрицательный ответ: «Все действия кандидата и партии согласованы: юридическая служба разбирается». Он также добавил, что вопросы недвижимости Грудинина интересуют только журналистов: «Они не звучат ни в одном из трудовых коллективов, с которыми встречается кандидат. Люди интересуются программой кандидата, его реальными возможностями поправить свое положение».

Ранее Life сообщил, что сын Грудинина со своей супругой якобы владеют двумя особняками в Латвии. При этом СМИ утверждают, что у семьи сына Грудинина есть латышский вид на жительство. С этим документом можно учиться и работать в стране, а также свободно перемещаться в зоне ЕС. Спустя 10 лет владельцы недвижимости могут претендовать на латвийское гражданство. Фактически это означает, что у западных спецслужб есть возможность давления на кандидата в президенты России.

Если информация о виде на жительстве в Латвии подтвердится, то это лишь продолжит отток левого и патриотического электората от Грудинина, отмечает эксперт ЭИСИ Екатерина Соколова. «Откол электората уже заметен. Социология говорит, что у общества есть запрос на справедливость, что есть запрос на левые идеи, но этот потенциал не используется Грудининым. Он уже отсек значительную часть либералов и коммунистов неподготовленными действиями, например, своим интервью Дудю». В то же время новый скандал снова ставит Зюганова в оправдательную позицию, отмечает эксперт. Это стало последствием того, что партия выдвинула абсолютно неподготовленного кандидата. «Все риски с зарубежными счетами и недвижимостью должны были быть просчитаны до старта кампании», — поясняет Соколова.

Отметим, что закон не запрещает кандидату в президенты России иметь имущество за рубежом. Вся информация о его имуществе должна быть представлена в ЦИК. При этом, норма не обязывает декларировать недвижимость супруги кандидата, его детей и родственников.

Выборы пройдут 18 марта. Кроме Грудинина в них примут участие Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).