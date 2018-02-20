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20 февраля 2018
Главные новости 
21:00  20 февраля 2018 0

Россияне потеряли пенсии, защита от штрафов ГИБДД, новая избранница Сечина. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , машина дпс, машины, полиция, правоохранительные органы, гибдд, дпс, автомобили
Гаишникам приказали делать с пьяными судьями «все возможное»Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Громкий скандал с челябинской школой-интернатом, в котором организовали бордель для педофилов, пытаются замять. Помогает в этом, по словам анонимного источника «URA.RU», даже уволенная директор. Мы съездили в печально известный поселок и узнали, что происходит в спецшколе прямо сейчас.

Миллионы россиян потеряли доходы от своих пенсионных накоплений. Пенсионный фонд России объяснил, как и почему это произошло.

Автомобилист из Воронежа в Верховном суде защитил всех россиян-водителей от штрафов ГИБДД. Он несколько лет бился с судами из-за 500 рублей и победил. К слову — на пьяных судей и прокуроров за рулем, которых запретили штрафовать и даже составлять протокол, нашли управу. В МВД объяснили, как инспекторы будут с ними бороться.

Легендарная телеведущая программы «Время» Екатерина Андреева пропала с экранов. На «Первом канале» рассказали, что случилось и чем теперь будет заниматься ведущая.

Скандал с избиением DJ Smash в пермском клубе — звезду якобы покалечил местный депутат и боец MMA — добрался до «верхов». На допрос по делу вызвали сына вице-премьера России. Подробностей мало, но самое важное из того, что он сказал на допросе, нам удалось узнать.

СМИ рассказали о новой избраннице Игоря Сечина. Топ-менеджера госкорпорации и известного дизайнера, которая засветилась в расистском скандале, уже не раз видели вместе. У нас — фото девушки.

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
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