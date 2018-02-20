21:00 20 февраля 2018 0

Гаишникам приказали делать с пьяными судьями «все возможное» Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Скандал с избиением DJ Smash в пермском клубе — звезду якобы покалечил местный депутат и боец MMA — добрался до «верхов». На допрос по делу вызвали сына вице-премьера России. Подробностей мало, но самое важное из того, что он сказал на допросе, нам удалось узнать.

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