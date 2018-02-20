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20 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:28  20 февраля 2018 3

СМИ сообщили о новой избраннице Игоря Сечина

В СМИ появилась информация, что Сечина видели с известным дизайнеромФото: Ульяна Сергеенко, «Инстаграм»

В СМИ появилась информация, что модный дизайнер Ульяна Сергеенко встречается с топ-менеджером госкорпорации Игорем Сечиным. Слухи о новой избраннице Сечина появились еще в январе нынешнего года.

Игоря Сечина и Ульяну Сергеенко ранее видели вместе в Париже во время проведения там Недели моды, пишет портал spletnik.ru. Об этом рассказала бывшая супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская, и информация о новом романе Сергеенко быстро распространилась внутри светской тусовки. Примечательно, что после этого Солоцинскую уволили с поста руководителя Российского центра науки и культуры в Париже. Сама Ульяна Сергеенко коротко ответила на вопрос журналистов о ее связи с Сечиным. «Все это — чушь! Я сейчас в горах», — сказала она. Однако источник, близкий к Кремлю, подтвердил информацию о романе дизайнера и государственного деятеля.

Ранее Ульяна Сергеенко оказалась в центре скандала, когда топ-модель Наоми Кэмпбелл обвинила ее в расизме из-за шутливой надписи «To my niggas in Paris». Сергеенко поспешила извиниться и заверила, что ее просто не так поняли.

Дарья Корчак
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