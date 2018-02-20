В МВД объяснили, как защитят россиян от пьяных судей за рулем

В МВД разъяснили, как собираются защищать участников дорожного движения от пьяных судей за рулем. Полицейским, столкнувшимся с такой ситуацией, предписано сделать «все возможное», чтобы остановленный автомобиль с нетрезвым водителем остался на месте.
«В случае выявления у судьи, находящегося за рулем транспортного средства, признаков опьянения, сотрудник полиции в целях обеспечения безопасности других участников дорожного движения принимает все возможные меры к недопущению дальнейшего движения указанного транспортного средства», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. Что имеется в виду под «мерами» и сколь далеко распространяются для инспектора пределы «возможностей» — в министерстве не конкретизировали.
С того момента, когда гаишник заподозрил, что судья подшофе, он должен немедленно вызывать на место происшествия руководителя подразделения ГИБДД. А тот, в свою очередь, незамедлительно проинформировать о случившемся прокуратуру и судебные органы. Далее следует составить рапорт для отправки в прокуратуру. Документ предлагается снабдить максимальной доказательной базой: показаниями свидетелей, фотографиями и видеозаписями с места нарушения. Такой же порядок действует и в случаях, когда за рулем в неподобающем состоянии оказался прокурор.
Как уже сообщало «URA.RU», поводом для разъяснений стали изменения, внесенные в административный регламент ГИБДД в конце прошлого года. Россияне, в том числе депутаты Госдумы, расценили их однозначно — как запрет полицейским даже останавливать судей-нарушителей.