По делу об избиении DJ Smash допросили сына вице-премьера России

15:12 20 февраля 2018 7

Скандал с избитым артистом дошел до «верхов» Фото: Dj Smash, Instagram

По делу об избиении диджея Андрея Ширмана (DJ Smash) полиция допросила сына вице-премьера РФ Юрия Трутнева — Александра. Также показания пришлось дать пермскому предпринимателю Тимуру Гисматуллину.

Об их причастности якобы сообщил экс-депутат пермского Заксобрания Александр Телепнев, которого сам Smash (Андрей Ширман) называет виновником произошедшего, пишет «Коммерсант» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. На допросе Трутнев и Гисматуллин отрицали связь с инцидентом.

Ранее сообщалось, что Ширмана избил в пермском клубе «Дом культуры» экс-депутат и боец ММА Телепнев со своим другом Сергеем Ванкевичем. Артист получил перелом челюсти и черепно-мозговую травму. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц». Как уже писало «URA.RU», нападавшим грозит до пяти лет лишения свободы.