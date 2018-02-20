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Главные новости Курганской области
21:16  20 февраля 2018 18

«У меня в спальне в Финляндии радиация выше». Зауральским журналистам показали, как безопасно добывать уран

Пресс-тур на АО
Специалисты уверяют, что добыча урана безопаснаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Журналисты и общественники из Кургана побывали на урановых месторождениях в Далматовском районе. Специалисты предприятия «Далур» еще раз продемонстрировали безопасность добычи ценного сырья для окружающей среды.

После экскурсии директор по производству Денис Ежуров подробно рассказал о способе добычи урана, который, по его словам, полностью исключает попадание получаемого раствора в окружающую среду. Также он подчеркнул, что месторождение «Добровольное», из-за которого в Зауралье разгорелись дискуссии, находится в незатопляемой зоне.

Денис Ежуров отметил, что на предприятии неоднократно проводились независимые экспертизы и ни одна из них не отметила отклонения от норм. Он рассказал, что представитель компании «Фортум-корпорейшен» из Финляндии заявил, что на предприятии «радиация ниже, чем у него в спальне».

Подробно Ежуров коснулся тех выплат, которые урановая корпорация заплатит в бюджет. По его словам, общая сумма составит 35,4 млрд рублей, 26,8 млрд рублей из которых приходится на долю «спорного» «Добровольного» месторождения. 12 млрд рублей составят выплаты в региональный бюджет. При этом предприятие планирует оказывать регулярную благотворительную поддержку местным жителям и социальным проектам.

В то же время Денис Ежуров заявил, что противники добычи урана голословно обвиняют предприятие и не хотят слушать аргументированные доводы.

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Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

К 2025 году АО «Далур» планирует ввести в эксплуатацию месторождение «Добровольное» в Звериноголовском районе. Противники открытия нового производства считают, что оно приведет к экологической катастрофе — загрязнению реки Тобол, озер и подземных вод химикатами и радиоактивными частицами. Попытки активистов доказать это в суде не увенчались успехом. Сейчас «антиуранщики» пытаются инициировать проведение референдума в регионе.

Татьяна Жаткина
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