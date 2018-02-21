Дальнобойщик нашел в ямальской тундре контейнер с радиоактивным веществом

На Ямале дальнобойщик обнаружил на дороге контейнер с радиоактивным веществом «Цезий-137». Несмотря на содержимое ящика, он взял его с собой и довез до одной из производственных баз Пуровского района.
Как выяснилось позже, контейнер с радиоактивным веществом выпал из транспортирующей его машины, у которой повредился транспортный отсек. Вещество было предназначено для геофизического исследования скважин, сообщает «Север Пресс».
По словам директора департамента природно-ресурсного регулирования Владимира Галуза, контейнер оказался без повреждений. «Этот контейнер не представлял и не представляет никакой угрозы. Из обращения он был сразу же изъят», — сообщил чиновник.
В ямальском подразделении Роспотребнадзора подтверждают, что радиоактивной угрозы нет. «Наши замеры показали, что утечки радиации нет. Контейнер находится в запаянной капсуле, и для населения нет и не было никакой угрозы», — пояснила руководитель местного Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко.