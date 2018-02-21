Авторитета, оскорбившего вора Гули, расстреляли в машине. ВИДЕО

16:03 21 февраля 2018 16

Тимур выложил запись с оcкорблением в Сеть Фото: скриншот с видео

Тимур Дикий из клана чеченского авторитета Хамзата Гастамирова был убит после того, обругал вора в законе Надира Садлифова по кличке Гули и выложил запись в Сеть. После заявления Тимура изрешетили пулями в его автомобиле.

«Гули, я тебе отвечаю за свои слова, мы тебя порвем на британский флаг. Я Тимур Дикий, Тимур Бешеный и Тимур Сумасшедший, сейчас завяжу шнурки и пойду дам тебе подсрачник. Ты кем себя возомнил? Гули-гули, я в детстве так индюков звал», — говорит на видеозаписи Тимур.

Тимур в морге после того, как оскорбил Гули Фото: телеграм-канал «Криминалитет»

Вскоре после того, как видео появилось в Сети, Тимур был расстрелян в машине. Телеграм-канал «Криминалитет» считает, что это Гули ответил на оскорбление.

«URA.RU» сообщало о том, что Гули претендует на место вора № 1 на постсоветском пространстве. Ему присягнули уральские торговцы, в Сибири и на юге России. Гули начал активную экспансию на Украине, где организовывает похищения людей, а выкупы берет не обычными деньгами, а биткоинами.

За место главного российского вора в законе в настоящее время борются несколько человек из старого и нового воровских поколений. Наиболее влиятельными фигурами криминального мира считаются Надир Салифов (Лоту Гули), Захарий Калашов (Шакро Молодой), Василий Христофоров (Вася Воскрес), Эдуард Асатрян (Эдик Тбилисский или Осетрина-старший) и Тариэл Ониани (Таро).

Тимур записал оскорбление Гули на видео

После появления записи в Сети Тимура расстреляли в машине