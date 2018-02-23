Еще один ямальский «нефтяной генерал» в понедельник простится с коллективом

16:04 23 февраля 2018 1

Валерий Чикин уходит на повышение Фото: пресс-служба Газпром нефть

Понедельник, 26 февраля, станет последним рабочим днем для генерального директора «Газпромнефть-Муравленко» Валерия Чикина. Как стало известно «URA.RU», в рамках внутрикорпоративной ротации топ-менеджер переходит на работу в ООО «Газпромнефть-Ямал». Чикин займет должность исполнительного директора тюменской дочки «Газпром нефти».

Как сообщают источники внутри компании, временно исполняющим обязанности генерального директора муравленковского филиала АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» станет главный инженер «Газпромнефть-Муравленко» Александр Науменко.

Филиал в Муравленко ноябрьского нефтедобывающего предприятия «Газпром нефти» стал отличным карьерным трамплином для многих управленцев компании. Так, ранее занимавший должность генерального директора филиала Алексей Овечкин возглавил добывающее предприятие «Газпром нефть Новый Порт», которое в 2016 году было преобразовано в ООО «Газпромнефть-Ямал». Теперь Валерий Чикин, сменивший его на посту генерального директора компании «Газпромнефть-Муравленко» в конце 2015 года, тоже пошел на повышение. ООО «Газпромнефть-Ямал», где продолжит карьеру ямальский «нефтяной генерал», становится одной из основных нефтедобывающих дочек «Газпром нефти» на Ямале.

ООО «Газпромнефть-Ямал» на Новопортовском месторождении добывает нефть уникального легкого сорта одноименной марки Novy port. Через арктический нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» в акватории Обской губы в круглогодичном режиме нефть отгружается в собственные танкеры ледокольного типа.

Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что одну из ключевых «дочек» «Роснефти», компанию «Пурнефтегаз», покидает ее гендиректор Денис Худяков. Он занял аналогичную должность в ПАО «Оренбургнефть». С 13 февраля место генерального директора основной нефтегазодывающей дочерней компании на Ямале занял Айдар Габдулхаков, который был заместителем гендиректора по развитию производства.