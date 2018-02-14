На Ямале назначили нового «нефтяного генерала»

НК «Роснефть» в рамках плановой ротации обновила директорский состав в своих добывающих предприятиях- «дочках». С 13 февраля место генерального директора основной нефтегазодывающей дочерней компании на Ямале занял Айдар Габдулхаков, рассказали агентству в ООО «РН-Пурнефтегаз». 35-летний менеджер ранее занимал должность заместителя гендиректора по развитию производства.
Айдар Габдулхаков получил профильное высшее образование по направлению «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. В «РН-Пурнефтегазе» работает с 2004 года, начинал с оператора по добыче нефти и газа.
ООО «РН-Пурнефтегаз» — главный газодобывающий актив нефтяной компании «Роснефть» и четвертый по объему добываемой нефти. Со дня основания компания базируется в ямальском городе Губкинский, являясь основным градообразующим предприятием.
Бывший генеральный директор ООО «РН-Пурнефтегаз» Денис Худяков занял аналогичную должность в ПАО «Оренбургнефть». О том, что специалист переедет в Оренбург, «URA.RU» писало еще неделю назад. Предприятие было создано в 1963 году и считается самым крупным в области. В 2013 году контроль над компанией получила НК «Роснефть». Оренбургская дочка «Роснефти» работает на Южном Урале и в Поволжье. В 2017 году показатели добычи составили 15,2 млн тонн нефти и 2 млрд куб. метров газа.