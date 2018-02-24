18:53 24 февраля 2018 0

Губерниева возмутило решение американских и чешских биатлонистов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление биатлонистов США и Чехии, которые решили бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Обращение к спортсменам он выложил на своей странице в Instagram.

«Мои дорогие биатлонисты США и Чехии! Вы не хотите ехать в Тюмень, объявляете бойкот России? Милые мои, идите Вы в ж…у! С пламенным биатлонным приветом!» — написал комментатор. Губерниев также возмутился поведением шведа Себастиана Самуэльссона, который поддержал решение о бойкоте за день до окончания Олимпийских игр в Пхёнчхане. Комментатор заявил, что «отправляет его туда же».

Подписчики горячо поддержали высказывание Губерниева: «Красава!!! Хорошо, что хоть у кого-то есть мнение и он это мнение не боится высказывать!.. Да пошли они!!! Все эти биатлонисты… США И ЧЕХИИ, ШВЕЦИИ!!! Именно туда, Дмитрий!)))… Подписываюсь большими буквами!!! Правильно: не хотят — пусть и не едут, мы рыдать не будем!».

Ранее Федерация биатлона США заявила о решении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который пройдет с 22 по 25 марта. Позже глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза заявил, что сборная страны присоединяется к бойкоту. В конце прошлого года после допингового скандала такое же решение приняла Канада. Между тем француз Мартен Фуркад выступил против бойкота этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и заявил, что российские любители биатлона не должны страдать из-за ошибок некоторых спортсменов.