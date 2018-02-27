03:02 27 февраля 2018 1

Кирилл Капризов обратился к биатлонисту через Instagram телеведущего Дмитрия Губерниева Фото: Кирилл Капризов, Instagram

Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов передал передал привет биатлонисту Антону Шипулину и пожелал ему успехов на соревнованиях на Кубок мира, запланированных на март. Видеообращение опубликовал у себя на странице в сети Instagram телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Антон, тут вот парень, который выиграл медаль, привет биатлонистам передает», — заявил комментатор, обращаясь к биатлонисту. «Шипула — тебе привет!!! @anton_shipulin — какие люди желают тебе победы, следят за мужским и женским биатлоном!!! Когда сам юный маэстро хоккея, Олимпийский, Золотой Кирилл Капризов поддерживает биатлон — сам олимпийский бог велел скоро всех победить!!!», — написал Губерниев в комментарии к видео.

В конце января МОК отказался приглашать Антона Шипулина на Олимпиаду в Пхенчхан. При этом Шипулин, как и ряд других российских атлетов, не допущенных до Зимних игр, ранее не фигурировал в допинговых разбирательствах, из-за которых Россия не участвовала в соревнованиях.

В понедельник, 26 февраля, стало известно, что Антон Шипулин стал доверенным лицом действующего президента РФ Владимира Путина. Как писало «URA.RU», Вместе с уральским спортсменом доверенными людьми действующего президента стали еще 15 человек, уже зарегистрированных ЦИК.