15:37 27 февраля 2018 3

Ондатру на заправке подкармливают яблоками и хлебом Фото: «Курган LIVE», «ВКонтакте»

Жители Кургана обеспокоены судьбой ондатры, которая выбрала местом для жительства одну из автозаправочных станций города. Фотографии зверька, которого в комментариях сразу окрестили «чупакаброй», появились в группе «ВКонтакте» «Курган LIVE».

«Видели ее! Двери перед ней открываются автоматически, и она в магазин проходит. Ее потом оттуда вежливо выпроваживают», — пишет Анатолий Никитин. У многих горожан вид крошечного животного вызвал жалость. «Такая маленькая, надо, наверное, ее приютить до весны, а потом выпустить. Пока с ней беды какой не приключилось», — отметила Лена Чаю. Светлана Агеева предложила увезти ондатру на берег Тобола, на что ей возразил Алексей Лесной — по его мнению, зверю нужен теплый приют до тех пор, пока не оттают водоемы.

На топливной станции «URA.RU» пояснили, что ондатра живет на территории около месяца. После того, как во время сильных морозов замерзло близлежащее болото, она пришла туда вместе со своими сородичами. Затем с ней приключилось несчастье. «Ондатру сбила машина, с тех пор у нее что-то с глазками, она плохо видит. Остальные прибегают и убегают, а она перемещается по периметру, иногда заходит в помещение — мы ее подкармливаем, даем хлебушек и яблочки», — рассказала нашему агентству администратор заправки. По ее словам, клиенты часто фотографируют ондатру, но никто не высказывал желания забрать зверька. «Животное водоплавающее, для его содержания нужны особые условия. Возможно, нет смысла уводить ее от водоема, весной болото оттает, и ондатра туда вернется», — добавила собеседница «URA.RU».

Между тем в комментариях под публикацией «ВКонтакте» принять животное согласился загородный мини-зоопарк. Одна из пользовательниц также сообщила, что для ондатры уже нашли передержку.