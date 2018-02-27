В Тюмени понятой избил пьяного водителя, который слишком долго читал протокол

17:05 27 февраля 2018 2

Сотрудники ГИБДД не спешили прекращать драку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В сети появилось видео, как в Тюмени понятой избил пьяного водителя. Мужчине не понравилось, что задержанный сотрудниками ГАИ автовладелец тянул время: по несколько раз перечитывал тексты протоколов и отказывался ехать на медосвидетельствование.

Инцидент попал на видеорегистратор в экипаже ГАИ, видео опубликовано на канале MrKinform. Судя по диалогам, сотрудники автоинспекции задержали машину марки «Жигули», за рулем которой находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. После этого инспекторы остановили супружескую пару с просьбой поприсутствовать в качестве понятых, сообщается в группе K-Информ во «ВКонтакте».

Задержанному предположили пройти медэкспертизу. Он сначала согласился «продуться» в алкотестер на месте, однако потом стал настаивать на освидетельствовании в больнице. После этого он начал перечитывать тексты протоколов. Все эти полчаса супружеская пара ждала решения на тридцатиградусном морозе. В какой-то момент у супруга по имени Александр не выдержали нервы. «Ты долго мозги ***** будешь? Я здесь из-за тебя стою. Я тебе сейчас ***** разобью», — набросился на задержанного водителя Александр.

После этого мужчина еще несколько раз заглядывал в патрульную машину, чтобы нанести удары подозреваемому в нетрезвой езде. Судя по видеозаписи, сначала сотрудники ГАИ лишь просили Александра успокоиться, сами в драку не вмешивались. Лишь после того, как задержанный упал на диван заднего сидения, они остановили его избиение. В конце концов нарушитель все-таки согласился поехать на медосвидетельствование в городской ПНД.

В пресс-службе ГИБДД Тюменской области «URA.RU» сообщили, что это запись шестилетней давности. «Инцидент произошел весной 2012 года, когда инспекторы остановили водителя в нетрезвом состоянии. Как только сотрудники ГИБДД увидели драку, сразу разняли их. Дело по факту езды в нетрезвом виде было передано в суд», — пояснили в ведомстве.