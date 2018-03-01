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01 марта 2018
28 февраля 2018
10:02  01 марта 2018 0

Дилеры разбавили «аргентинский кокаин»

Новиков Илья, аэропорт, чемоданы, туристы, пассажиры
Всего в 12 чемоданах было чуть больше 362 кгФото: depositphotos.com © URA.RU

Партия кокаина, из-за которой под подозрение в наркотрафике попала российская дипмиссия в Аргентине, была сильно разбавлена. По версии МВД РФ, аргентинские дилеры обманули своих партнеров из России.

Концентрация чистого кокаина в большинстве упаковок составила 80-89%, что соответствует доле вещества при его поставках от производителя крупным оптовикам. В другой части упаковок концентрация составила чуть более 70%. Примерно 1 кг вещества лишь на 3% состоял из кокаина. Партия была разбавлена «Левамизолом» — противоглистным средством, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертизу, проведенную сотрудником национальной жандармерии Аргентины Санчесом Адаррагой.

Всего запретный груз, который должны были отправить в Россию, составил чуть более 362 кг. Наркотик был найден в подсобке школы при посольстве РФ в Буэнос-Айресе в 12 чемоданах 14 декабря 2016 года. По данному факту задержаны сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк (проходил обучение в МВД РФ) и Александр Чикало.

Следственный департамент МВД обвинил в попытке контрабанды (наркотик в ходе операции заменили на муку) бывшего завхоза посольства России в Аргентине Али Абянова и безработных Иштимира Худжамова и Владимира Калмыкова. Бывший технический работник дипмиссий Андрей Ковальчук, скрывшийся в Германию, считается организатором контрабанды. Через юристов он заявляет, что изначально в чемоданах были кофе и сигары.

Кокаиновый скандал лишь укрепит отношения России и Аргентины, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на профессора кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Ивана Сурму. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал домыслами заявления СМИ о том, что российские спецслужбы поздно подключились к расследованию. Как передает «Федеральное агентство новостей», чиновник сказал, что «все было с точностью до наоборот».

Семен Гринберг
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