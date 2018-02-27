Фигурант «кокаинового дела» окончил курсы Московского университета МВД

20:24 27 февраля 2018 0

Близнюк присутствует на кадрах с церемонии выпуска из университета МВД Фото: мосу.мвд.рф

Аргентинский полицейский Иван Близнюк, который проходит фигурантом по так называемому «кокаиновому делу», в 2016 году окончил обучение в российском Министерстве внутренних дел.

Близнюк успешно завершил прохождение учебного курса по теме «Выработка навыков патрульно-постовой службы». На сайте Московского университета МВД имени В.Я. Кикотя с церемонии выпуска присутствует фото аргентинского полицейского с табличкой, где указано его имя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на знакомую Близнюка и публикацию на сайте вуза от 28 мая 2016 года.

По словам знакомой Близнюка, он много лет был охранником в посольстве России в Буэнос-Айресе, так как занимал должность полицейского. Отмечается, что фигурант «кокаинового дела» был замечен на снимках, которые сделали во время визита российской делегации от московского университета в Буэнос-Айрес в октябре 2016 года, а также аргентинских правоохранителей в Москву для прохождения учебной стажировки на тему «Выработка навыков патрульно-постовой службы» в июне 2017 года. Согласно информации аргентинской полиции, в июне 2017 года уже шло расследование «кокаинового дела».

Напомним, сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк был задержан в декабре 2017 года в ходе спецоперации служб Аргентины и России. Отправка крупной партии кокаина в Москву была сорвана в декабре 2016 года. Помимо Близнюка задержали еще четырех подозреваемых. Как писало «URA.RU», чемоданы с наркотиками были обнаружены на территории школы при посольстве, о чем дипломаты уведомили представителей спецслужб.