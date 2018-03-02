ЦИК сделала предупреждение ведущему «Первого канала» после жалобы Собчак

17:40 02 марта 2018 4

Элла Памфилова осудила ведущего дебатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сделала замечание ведущему «Первого канала» Анатолию Кузичеву. На него пожаловалась кандидат в президенты Ксения Собчак. Об этом сообщает ТАСС.

Памфилова отметила, что ведущий дебатов не должен давать характеристики и оценки, а также некорректно высказываться в адрес кандидатов. «Считаем, что это недопустимо, все-таки обязанность ведущего — вести корректно дебаты кандидатов, не давая им оценку», — сказала глава ЦИК. На первый раз Памфилова решила ограничиться устным замечанием ведущему.

Кандидат в президенты Собчак ранее пожаловалась в ЦИК и руководителю «Первого канала» Константину Эрнсту на поведение ведущего Анатолия Кузичева во время дебатов. По ее словам, он спорил с ней, хамил и вмешивался в диалог. Собчак заявила, что Кузичев ходит по студии «с клоунским носом», перебивая всех участников дебатов. «Нет, мне не нужен клоунский нос. Достаточно одной клоунессы, правда?» — не остался в долгу ведущий.

До этого отметились скандалом дебаты на телеканале «Россия 1». Оппонент Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский обматерил Ксению, она облила его водой. Ведущего Владимира Соловьева она обвинила в споре с ней.

Другой кандидат в президенты Павел Грудинин сбежал из студии во время дебатов на «Первом канале». Он обвинил ЦИК и телеканалы в намеренном превращении эфира в «балаган».