23:12 04 марта 2018 13

По словам кандидата в президенты России, власть стала опираться на бандитов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала о нападении на нее в Москве, которое произошло в воскресенье. Алан Дзуцев, якобы являющийся помощником председателя Московской Государственной Думы Алексея Шапошникова, облил женщину водой с криком «Это вам за Жириновского». По словам телеведущей, после того как ее облили водой она поскользнулась и упала. До этого в официальном Telegram-канале Собчак сообщали, что нападавший облил ее жидкостью и толкнул.

«Только что, в центре Москвы, на выходе со дня рождения Михаила Горбачева, на меня напал человек, облил, слава богу, что водой. Сейчас посмотрели камеры — упала я сама, поскользнувшись на воде — ушиблась ногой и головой», — написала Собчак на своей странице в Instagram. По ее словам, нападавшим был помощник председателя Московской Государственной Думы Алексея Шапошникова. Однако эти данные опроверг представитель чиновника. Также в Сети появилось видео инцидента.

Собчак также отметила, что «за эти годы власть стала опираться на бандитов и хулиганов на всех уровнях. Физическое насилие по отношению к оппозиции стало повсеместным. А полиции, чтобы добраться в выходной день на место политического происшествия в центре Москвы, нужно 40 минут», — добавила кандидат в президенты России, уточнив, что по этой причине люди не хотят заниматься политикой.

Кандидат в президенты России заявила, что эту ситуацию она вместе со своими сторонниками изменит. «Главная и ежедневная задача — добиваться от них выполнения обязанностей, соблюдения приличий и ответственности за все поступки», — указала она. По ее мнению, полиция после инцидента должна «возбудить дело», а Шапошников — извиниться и уволить помощника.

Кроме того, Собчак призвала людей не забывать ни это нападение, ни десятки других, «как украденные деньги, как сидящих несогласных, как развязанные войны. Насилие начинается с малого — и если мы его не остановим — не заканчивается никогда», — заключила она. Ранее во время теледебатов в эфире канала «Россия 1» Собчак облила водой Владимира Жириновского в ответ на его оскорбления.