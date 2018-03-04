Напавший на Собчак не является помощником председателя Мосгордумы

Напавший на кандидата в президенты России Ксению Собчак Алан Дзуцев не является официальным помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Об этом рассказала пресс-секретарь чиновника Полина Орехова.
«Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждем результатов. Молодой человек не является официальным помощником председателя Мосгордумы», — цитирует РИА «Новости» слова Ореховой. Ранее информация о том, что Дзуцев помощник Шапошникова, появилась в Telegram-канале Собчак.
Ксения Собчак написала заявление в правоохранительные органы о нападении. По ее словам, молодой человек облил ее жидкостью и толкнул. Инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева. Охрана Собчак задержала нападавшего и вызвала полицию. Кроме того, в Сети появилось видео с нападением, напоминает «URA.RU».
Ранее во время теледебатов кандидатов в президенты России между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошла перепалка, в ходе которой лидер ЛДРП оскорбил Собчак. В ответ женщина облила его водой. После инцидента юристы Собчак направили генпрокурору РФ Юрию Чайке жалобу на Жириновского.