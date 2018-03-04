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04 марта 2018
21:02  04 марта 2018 0

Напавший на Собчак не является помощником председателя Мосгордумы

В произошедшем разбираются правоохранительные органы@alimbecher, Instagram
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Напавший на кандидата в президенты России Ксению Собчак Алан Дзуцев не является официальным помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Об этом рассказала пресс-секретарь чиновника Полина Орехова.

«Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждем результатов. Молодой человек не является официальным помощником председателя Мосгордумы», — цитирует РИА «Новости» слова Ореховой. Ранее информация о том, что Дзуцев помощник Шапошникова, появилась в Telegram-канале Собчак.

Ксения Собчак написала заявление в правоохранительные органы о нападении. По ее словам, молодой человек облил ее жидкостью и толкнул. Инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева. Охрана Собчак задержала нападавшего и вызвала полицию. Кроме того, в Сети появилось видео с нападением, напоминает «URA.RU».

Ранее во время теледебатов кандидатов в президенты России между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошла перепалка, в ходе которой лидер ЛДРП оскорбил Собчак. В ответ женщина облила его водой. После инцидента юристы Собчак направили генпрокурору РФ Юрию Чайке жалобу на Жириновского.

Иван Шестак
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