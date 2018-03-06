Министру экологии РФ подготовили в Челябинске особую программу с участием олигархов

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской прибывает 6 марта, во вторник в Челябинск. Донской осмотрит городскую свалку, побывает на двух челябинских комбинатах, металлургическом (ЧМК) и электрометаллургическом (ЧЭМК), проведет совещание с губернатором Борисом Дубровским и руководителями промышленных предприятий.
В совещании примет участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ — глава Росприроднадзора Артем Сидоров, депутаты Госдумы РФ. Приглашены руководители ЧМК, ЧЭМК, Магнитогорского металлургического комбината, Русской медной компании и других производств. Планируется обсудить ряд вопросов и подписать соглашения в сфере экологии. Совещание будет закрытым для прессы.
Челябинская свалка, на которой побывает министр Сергей Донской, самая крупная в России из числа полигонов расположенных на территории городов с миллионным населением. На ее рекультивацию собираются выделить 1 млрд рублей из федерального бюджета. Прием мусора на полигоне должны были прекратить с 1 января 2018 года, но этого не произошло, что стало причиной отставки министра экологии региона Ирины Гладковой. Пожары на свалке являются одним из источников загрязнения воздуха в Челябинске.
Металлургический и электрометаллургический комбинаты Челябинска наряду со свалкой считаются предприятиями, формирующими основной объем выбросов в атмосферу. ЧМК входит в группу предприятий «Мечел», на его территории находится «Мечел-кокс», у которого летом 2017 года Росприроднадзор отозвал разрешение на выбросы. Предприятие выиграло суд во второй инстанции и это произошло в день послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В своем послании глава государства обозначил экологические проблемы Челябинска. После этого стало известно о визите министра Сергея Донского на Южный Урал.