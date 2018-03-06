{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Из Екатеринбурга он сразу полетит в Тагил
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,50
Динамика за 2 недели
Евро 69,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 марта 2018
05 марта 2018
04 марта 2018
03 марта 2018
17:01  06 марта 2018 2

В пожарах в «аварийках» на Ямале обвинили строительные компании. Очередной дом тушили почти сто спасателей. ФОТО

Старые «деревяшки» на Ямале горят регулярноФото: НТИА «МИГ»

В Ноябрьске сегодня, 6 марта, сгорела очередная расселенная аварийная двухэтажка. Жители ямальского города обвиняют в поджогах «авариек» строительные организации.

Сообщение о пожаре поступило в 5:09 утра, возгорание было ликвидировано к 7:15, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО. Огонь тушили 95 человек личного состава и восемь единиц техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Местные жители не в первый раз заявляют, что бараки поджигаются строительными компаниями. Волна обвинений уже поднялась в городских группах в соцсетях. По мнению ноябрьцев, строителям выгоднее сжечь строения, чем разобрать их. «Это, я думаю, кто-то из строительных компаний делает, чтобы строить новые дома», — пишет Далер Рахматиллоев. Ему вторит Роман Мамедов: «Все намного проще, тендер выиграл и теперь думаешь как потратить меньше денег с вывозом. Конечно, сжечь! И на пять камазов мусора меньше. Профит».

Однако подрядчики, занимающиеся разборкой аварийного жилья, утверждают, что жечь дома им не выгодно, потому что на ликвидацию последствий пожара им придется потратить гораздо больше, нежели на снос. Об этом сообщил «URA.RU» директор компании ПСК «Ямалпроектстрой» Мехман Зейналов, выигравшей несколько конкурсов на самое большое количество ликвидируемых ветхих строений.

«Нам совершенно не выгодно, чтобы дома горели. Если с одного разбираемого дома мы вывозим по 130-145 самосвалов мусора, то после пожара нам приходиться вывозить в полтора раза больше. Причем после вывоза пожарищ нам приходится снимать не менее 70 см сажевого грунта. Затем за свой счет мы должны завозить свыше 30 самосвалов нового песка, чтобы рекультивировать и сдать контролирующим органам работу. Наши затраты вырастают минимум в два раза», — объясняет Зейналов.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров