17:01 06 марта 2018 2

Старые «деревяшки» на Ямале горят регулярно Фото: НТИА «МИГ»

В Ноябрьске сегодня, 6 марта, сгорела очередная расселенная аварийная двухэтажка. Жители ямальского города обвиняют в поджогах «авариек» строительные организации.

Сообщение о пожаре поступило в 5:09 утра, возгорание было ликвидировано к 7:15, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО. Огонь тушили 95 человек личного состава и восемь единиц техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Местные жители не в первый раз заявляют, что бараки поджигаются строительными компаниями. Волна обвинений уже поднялась в городских группах в соцсетях. По мнению ноябрьцев, строителям выгоднее сжечь строения, чем разобрать их. «Это, я думаю, кто-то из строительных компаний делает, чтобы строить новые дома», — пишет Далер Рахматиллоев. Ему вторит Роман Мамедов: «Все намного проще, тендер выиграл и теперь думаешь как потратить меньше денег с вывозом. Конечно, сжечь! И на пять камазов мусора меньше. Профит».

Однако подрядчики, занимающиеся разборкой аварийного жилья, утверждают, что жечь дома им не выгодно, потому что на ликвидацию последствий пожара им придется потратить гораздо больше, нежели на снос. Об этом сообщил «URA.RU» директор компании ПСК «Ямалпроектстрой» Мехман Зейналов, выигравшей несколько конкурсов на самое большое количество ликвидируемых ветхих строений.

«Нам совершенно не выгодно, чтобы дома горели. Если с одного разбираемого дома мы вывозим по 130-145 самосвалов мусора, то после пожара нам приходиться вывозить в полтора раза больше. Причем после вывоза пожарищ нам приходится снимать не менее 70 см сажевого грунта. Затем за свой счет мы должны завозить свыше 30 самосвалов нового песка, чтобы рекультивировать и сдать контролирующим органам работу. Наши затраты вырастают минимум в два раза», — объясняет Зейналов.