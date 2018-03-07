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07 марта 2018
06 марта 2018
Главные новости Тюменской области
22:14  07 марта 2018 0

Тюменские коммунисты придумали, как обратить на себя внимание. Но были оперативно разоблачены

Митинг коммунистов. Тюмень, митинг, коммунисты, рот фронт
В Тюмени 18 марта пройдет фестиваль «Тюменская весна»Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменская областная избирательная комиссия проверила площадки запланированного на 18 марта фестиваля «Тюменская весна» и подтверждает, что все они — вне территории избирательных участков, где в этот день сибиряки будут выбирать президента России. Об этом «URA.RU» заявил глава облизбиркома Игорь Халин.

«Праздник „Тюменская весна“ проходит традиционно на протяжении нескольких лет, — напомнил Халин. — В этом году он совпадает с днем выборов президента РФ. В этот день на избирательных участках никаких других мероприятий, кроме процедуры голосования, проходить не будет. Мы провели специальную работу и выяснили — площадки фестиваля не совпадают с избирательными участками. Все очень четко разделено даже на уровне людских потоков».

Кроме того, фестивальные площадки не будут мешать людям, идущим на голосование. «На эту тему у нас есть заключение прокуратуры», — подчеркнул глава избирательной комиссии Тюменской области.

Проверка была проведена в связи с направлением тюменскими коммунистами сразу трех жалоб в Центризбирком. Заявители просили проверить, как мероприятия связаны с выборами.

Политолог Александр Безделов напомнил, что жалобы политических партий на различные мероприятия, проходящие в дни выборов, стали уже традиционными. «Так было на этих выборах, на прошлых, позапрошлых, и на тех, что были до них, — пояснил он. — Это процесс перманентный, предсказуемый, и организаторы, я думаю, готовы к подобного рода жалобам». Политолог считает, что коммунисты хотят «пассивную позицию регионального отделения [КПРФ] компенсировать какими-либо действиями, причем такими, которые не несут серьезных финансовых и трудовых затрат. Поднять шум, отчитаться перед Москвой, а минимальные результаты кандидата [на выборах] потом свалить на эти так называемые нарушения. Это стандартная практика, применяемая тюменскими коммунистами».

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. В бюллетенях будут представлены восемь кандидатов: Григорий Явлинский («Яблоко»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).

Надежда Карташова
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