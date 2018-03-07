22:14 07 марта 2018 0

В Тюмени 18 марта пройдет фестиваль «Тюменская весна» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменская областная избирательная комиссия проверила площадки запланированного на 18 марта фестиваля «Тюменская весна» и подтверждает, что все они — вне территории избирательных участков, где в этот день сибиряки будут выбирать президента России. Об этом «URA.RU» заявил глава облизбиркома Игорь Халин.

«Праздник „Тюменская весна“ проходит традиционно на протяжении нескольких лет, — напомнил Халин. — В этом году он совпадает с днем выборов президента РФ. В этот день на избирательных участках никаких других мероприятий, кроме процедуры голосования, проходить не будет. Мы провели специальную работу и выяснили — площадки фестиваля не совпадают с избирательными участками. Все очень четко разделено даже на уровне людских потоков».

Кроме того, фестивальные площадки не будут мешать людям, идущим на голосование. «На эту тему у нас есть заключение прокуратуры», — подчеркнул глава избирательной комиссии Тюменской области.

Проверка была проведена в связи с направлением тюменскими коммунистами сразу трех жалоб в Центризбирком. Заявители просили проверить, как мероприятия связаны с выборами.

Политолог Александр Безделов напомнил, что жалобы политических партий на различные мероприятия, проходящие в дни выборов, стали уже традиционными. «Так было на этих выборах, на прошлых, позапрошлых, и на тех, что были до них, — пояснил он. — Это процесс перманентный, предсказуемый, и организаторы, я думаю, готовы к подобного рода жалобам». Политолог считает, что коммунисты хотят «пассивную позицию регионального отделения [КПРФ] компенсировать какими-либо действиями, причем такими, которые не несут серьезных финансовых и трудовых затрат. Поднять шум, отчитаться перед Москвой, а минимальные результаты кандидата [на выборах] потом свалить на эти так называемые нарушения. Это стандартная практика, применяемая тюменскими коммунистами».

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. В бюллетенях будут представлены восемь кандидатов: Григорий Явлинский («Яблоко»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).