05:49 11 марта 2018 0

Виктор и Пелагея Солтеры имели прямое отношение отношение к поиску туристов и первоначальном у расследованию Фото: «Интернет-центр гражданского расследования трагедии Дятловцев»

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, продолжая собственные попытки разгадать тайну перевала Дятлова, находит новые, малоизвестные подробности трагедии 1959 года. В соответствии с последними данными, жертвами горы Отортен на Северном Урале, кроме девяти туристов из спортлкуба УПИ, могли стать еще два неизвестных человека.

Информацию о том, что в деле фигурировали еще два «неучтенных» трупа исследователь нашел в воспоминаниях бывшей медсестры Пелагеи Солтер. Она ранее отбывала наказание в «Ивдельлаге» по «политической» статье, а после освобождения осталась работать на «вольной» должности. «Относительно количества тел так же есть невероятное показание медсестры, — сообщил Валентин Дегтерев. — Она говорит, что в морге было целых 11 трупов. А по всем официальным документам проходит только девять тел».

При этом сам исследователь заявляет, что, хотя у него нет сомнений в правдивости показаний Пелагеи Солтер (к настоящему моменту ее уже нет в живых), но он не берется утверждать, был ли одиннадцатый. Ранее Валентин Дегтерев в своих исследованиях пришел к выводу, что погибших на перевале Дятлова было десять, однако по какой-то причине те, кто вел официальное расследование, скрыли данный факт.

Что касается показаний Пелагеи Солтер, то интервью с ней было сделано еще в июле 2008 года и находится в открытом доступе. При этом «взаимная зависть, столь обычная в среде т. н. „дятловедов“, не позволила этим материалам стать широкоизвестными», говорит исследователь. Меж тем именно ее показания представляют немалый интерес: женщина работала в 1959 году в санчасти при колонии, туда первоначально доставлялись найденные в долине реки Ауспии останки, завернутые в синие шерстяные одеяла. Таких свертков было одиннадцать, однако в деле фигурируют только девять членов спортклуба УПИ, ушедших в лыжный поход зимой 1959 года.

Напомним, ранее Дегтерев обнаружил на сделанных самими туристами фотографиях засыпанное снегом тело человека. Как писало «URA.RU», исследователь выдвинул две версии, кто может быть изображен на фото: либо это был человек, сопровождавший группу, либо один из напавших на туристов. Кстати, версию нападения Дегтерев продвигал несколько раз, указывая, что это были, скорее всего, местные жители — манси, святыню которых вольно или невольно могли осквернить дятловцы.