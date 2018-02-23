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23 февраля 2018
22 февраля 2018
21 февраля 2018
05:09  23 февраля 2018 0

Уральский исследователь нашел причину гибели группы Дятлова. «Кто-то не вынес надругательства»

В разрушенном лабазе кроется главная разгадка убийства туристовФото: Валентин Дегтерев
новость из сюжета:
Тайна перевала Дятлова
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Исследователь-любитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, в последнее время уделяющий пристальное внимание тайне гибели группы под руководством Игоря Дятлова, заявил, что нашел предмет из-за которого туристов могли убить. По мнению исследователя, причиной расправы мог стать срубленный идол.

«Внизу на земле лежит небольшое бревно, с остроконечным козырьком, — описывает Дегтерев фотографию разрушенного лабаза, сооруженного дятловцами в долине реки Ауспии. — В середине бревна небольшая, вырезанная из дерева, фигура. Вернее, это какое-то лицо. Сравнив этот артефакт с предметами культа язычников населяющих эти районы Урала я выяснил, что это так называемый идол».

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Фото: Валентин Дегтерев

По мнению исследователя, туристы «просто срубили этого идола как обычное дерево». «Воспитанные в глубоком атеизме они были чужды любой религиозной символике, — считает Дегтерев. — Тем более такой, о которой они не имели понятия. Кто-то (это только версия) не вынес этого надругательства. Дальше все закончилось трагедией».

Напомним, ранее Валентин Дегтерев несколько раз высказывался в пользу версии о том, что девять туристов из спортивного клуба УПИ были убиты местными жителями. Как писало «URA.RU» исследователь считает, что дятловцы нарушили запрет на посещение священного места, либо как-то по другому оскорбили святыню. Изученные им фотографии, сделанные самими погибшими, подтверждают эту версию — на них можно разглядеть людей, которые не являются туристами и случайно оказались в кадре за несколько часов до трагедии.

Виктор Жуков
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