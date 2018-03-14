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14 марта 2018
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Главные новости Курганской области
13:42  14 марта 2018 5

Владелец земель на «курганской Рублевке» рассказал, что будет с вековыми лесами

Незаконные выделения земельных участков под строительство в Кетовском районе. Лесниковский сельсовет, кетовский район, вырубленные деревья, просека в лесу
Дмитрий Михайленко уверяет, что при распродаже участков деревья не пострадаютФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Собственник участка в бывшем СНТ «Борок» в Кетовском районе под Курганом, за старинный лес на территории которого переживают местные жители, раскрыл свои планы после окончания судебного следствия о земельных махинациях. По словам Дмитрия Михайленко, при продаже участков зеленые насаждения не пострадают.

Как заявил собеседник «URA.RU», основным условием для покупателей при приобретении земель является сохранение растущих на них деревьев. Он добавил, что уже состоявшуюся вырубку провели не под строительство коттеджей. «Уже доказано, что вырубка лесов в границе муниципального образования состоялась для проведения линии электропередачи садоводству, а конкретно в границах „Борка“ — исключительно для создания дороги общего пользования», — пояснил агентству Михайленко.

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Он также отметил, что лес, который активисты называют «заповедным», по закону таковым не является. Кроме того, утверждает предприниматель, доводы предварительного следствия о том, что имелись нарушения закона при первоначальной продаже земель, несостоятельны. «Судом установлено обратное. Нормы права, которое применило следствие, на момент совершения сделок не действовали», — заявил Дмитрий Михайленко.

Напомним, в Кетовском районе идет судебное разбирательство по делу о земельных аферах, фигурантами которого стали четыре представителя власти и их соучастница-предприниматель. Их обвиняют в 69 преступлениях, среди которых получение взяток, мошенничество, превышение должностных полномочий и злоупотребление ими. В том числе речь идет о незаконной передаче участка в восемь гектаров на территории СНТ «Борок» в частную собственность. Местные активисты не раз выступали против вырубки вековых сосен для индивидуального жилищного строительства в этом районе.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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