20:07 14 марта 2018 0

Лидер сборной Украины Елена Пидгрушная часто приезжала тренироваться в Тюмень Фото: rian.com.ua

Прекратил свою работу официальный сайт Федерации биатлона Украины. На его главной странице появилась фотография грустного пса и надпись.

Текст переводится на русский язык так: «Патриотизм в Украине перестал соответствовать своему определению. Патриоты теперь не те, кто мыслят и пытаются сделать что-то на благо государства, а те, кто громче всех кричат „Москаляку на сук“», — говорится в публикации. По мнению автора, такая позиция ведет страну вникуда. При этом неизвестный «писатель» подчеркивает, что его послание не имеет отношения к Федерации биатлона, «это послание исключительно от того, кто занимался сайтом».

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поснил, что сайт решили закрыть его создатели. «Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций», — цитирует РБК слова Владимира Брынзака. По его словам, сайт федерации вели волонтеры, а организация лишь оплачивала их работу и пользовалась ресурсом. Теперь федерации придется создавать собственную страницу.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что сборная Украины будет бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов. Позже он сделал новое заявление, согласно которому украинские спортсмены вообще не будут приезжать в Россию ни на какие соревнования.