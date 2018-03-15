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15 марта 2018
17:08  15 марта 2018 0

Кобылкин заявил, что на Ямале не будет новых городов

Российский инвестиционный форум 2018. Интервью с Дмитрием Кобылкиным. Сочи, кобылкин дмитрий
Губернатор пообещал поддерживать старые городаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин на всероссийском форуме «Россия — страна возможностей» в Москве заявил, что не будет строить в округе новые города, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

«Мы с президентом договорились, что новых городов на Ямале мы не создаем, но старые поддерживаем», — отметил глава региона. Кобылкин пояснил, что создавать новые города нет смысла из-за тяжелых условий жизни в Арктике. «Есть Сабетта с аэродромом, морским портом, и скоро там будет железная дорога, по-хорошему там можно было бы формировать новый город. Но вот приехали девочки, мальчики, познакомились, женились, создали семью, родили детей. А там 9 месяцев зимы, там очень тяжелые условия жизни. Зачем нам наших малышей загонять в такие тяжелые условия и потом иметь проблемы со здоровьем?» — отметил губернатор.

Новость по теме
Трамп пытается отобрать у губернатора Ямала звание «Капитан Арктика»

Между тем в 2017 году Ямал отчитался о рекордном строительстве жилья в Арктике. Количество жилых квадратных метров в округе увеличилось на 290 тысяч, на стадии строительства — еще около полумиллиона квадратных метров. Всего с 2011 по 2016 год в округе было возведено 1905 жилых домов общей площадью примерно полтора миллиона квадратных метров.

Как ранее писало «URA.RU», президент США Дональд Трамп хочет отобрать у Дмитрия Кобылкина звание «Капитан Арктика». Соединенные Штаты стремятся присоединиться к гонке за ресурсы арктического региона. Североамериканский лидер рассматривает возможность отменить запрет на бурение нефтяных и газовых скважин в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах, введенным предыдущим президентом Америки. Лидером по освоению Арктики в настоящее время является Россия. Приоритет остается за Ямалом.

Сергей Мороз
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