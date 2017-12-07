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Главные новости Ямала
16:43  07 декабря 2017 0

Ямал лидирует по строительству жилья в Арктике: «Будто новый город построили»

Ледовый городок. Ханты-Мансийск., кран, ханты-мансийск, стройка
За пять лет на Ямале построили около двух тысяч жилых домовФото: Александр Елизаров © URA.RU

Более половины жилья, введенного в Арктической зоне, приходится на Ямал. По данным на 1 января 2017 года, этот показатель составил 53,4%. В округе при этом проживает менее четверти всех жителей российской Арктики — 23%. Данные приводятся на официальном сайте органов власти Ямало-Ненецкого АО.

В 2017 году количество жилых квадратных метров на Ямале увеличилось на 290 тысяч, на стадии строительства — еще около полумиллиона квадратных метров. Всего с 2011 по 2016 год в округе было возведено 1905 жилых домов общей площадью примерно полтора миллиона квадратных метров. В их число входят и дома, построенные программе переселения из аварийного жилья. «Мы уже переселили больше 15 тысяч семей, а всего улучшить жилищные условия смогли около 25 тысяч ямальских семей. И это все за последние пять лет. Считайте, как новый современный город построили», — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

На сайте округа также сообщается, что жители активно приобретают новое жилье в ипотеку из-за максимальной доступности такой покупки среди регионов. Также Ямал лидирует по исполнению указа президента по переселению из аварийных домов. Активно строятся и учреждения детского дошкольного и школьного образования, включая их строительство в отдаленных поселках.

Ранее сообщалось о том, что в России количество аварийного жилья за последние пять лет не убавилось. Результат объяснили тем, что немалая часть домов была построена еще в середине прошлого века.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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