02:26 16 марта 2018 0

По словам Конашенкова, Великобритания давно уже стала гнездом перебежчиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков раскритиковал заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что Россия должна «отойти в сторону и заткнуться». Конашенков не менее резко высказался о поведении и интеллекте британского министра.

«Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского Минобороны Гэвином Уильямсоном, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции», — высказался представитель Минобороны России. По его мнению, Британия давно уже является гнездом для перебежчиков, а также всевозможных контор, которые производят фейковые сенсации, передает «Газета.ру».

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова применить зеркальные меры.Комментируя позицию российских властей, министр обороны Великобритании не сдержался и заявил, что России нужно «заткнуться».