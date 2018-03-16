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16 марта 2018
15 марта 2018
02:26  16 марта 2018 0

В Минобороны РФ ответили на заявление Уильямсона. «Риторика базарной хабалки»

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, конашенков игорь
По словам Конашенкова, Великобритания давно уже стала гнездом перебежчиковФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков раскритиковал заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что Россия должна «отойти в сторону и заткнуться». Конашенков не менее резко высказался о поведении и интеллекте британского министра.

«Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского Минобороны Гэвином Уильямсоном, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции», — высказался представитель Минобороны России. По его мнению, Британия давно уже является гнездом для перебежчиков, а также всевозможных контор, которые производят фейковые сенсации, передает «Газета.ру».

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова применить зеркальные меры.Комментируя позицию российских властей, министр обороны Великобритании не сдержался и заявил, что России нужно «заткнуться».

Александр Черноскутов
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