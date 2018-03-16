В британском МИД предположили, кто приказал отравить Скрипаля

В британском МИД заявили, что приказ отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля мог дать лично президент Владимир Путин. Об этом сообщил 16 марта глава внешнеполитического ведомства Соединенного королевства Борис Джонсон.
«Мы считаем, что это чрезвычайно вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со Второй Мировой войны», — цитирует его слова сайт Vse42.ru. В Кремле поведение британского министра назвали неподобающим, сообщает «Коммерсант». Слова Джонсона являются «шокирующим и непростительным нарушением дипломатических приличий», констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Приговоренный к 13 годам заключения за работу на британскую разведку и обменянный на российского агента Скрипаль проживал в Англии. Четвертого марта вместе с приехавшей к нему в гости из РФ дочерью Юлией он был найден без сознания в городе Солсбери, напоминает «Национальная служба новостей».
Премьер-министр Великобритании Тереза Джонсон заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР незадолго до его распада. Ответственность за происшедшее англичане возложили на Россию и, несмотря на полное отсутствие доказательств, это мнение разделили их союзники по НАТО. С тех пор градус напряженности между РФ и Великобританией продолжает расти. Страны заявили о высылке десятков дипломатов, британский министр обороны предложил России «отойти в сторону и заткнуться», в ответ в Минобороны РФ его назвали «базарной хабалкой» и «интеллектуальным импотентом».